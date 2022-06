Troppe risse dentro e fuori al locale, chiuso il kebab di via Birago

Troppe risse dentro e fuori al locale. Il questore di Lecce ha disposto il provvedimento di chiusura e sospensione della licenza per 15 giorni al “Red Chillies Kebab" in via Dalmazio Birago a Lecce.

I numerosi interventi delle forze dell'ordine

Alla base del provvedimento emesso dal questore di Lecce, Andrea Valentino, i numerosi interventi effettuati dalla forze dell'ordine a seguito di risse e litigi all'intero del locale. L'ultimo, in ordine di tempo, il 29 maggio scorso: la polizia è intervenuta a seguiro di una segnalazione per rissa, tra sette persone, che si è sviluppata all’interno del locale per poi proseguire fuori. Tra i giovani coinvolti anche un minorenne ed un pluripregiudicato. In quell'occasione una delle persone coinvolte ha riportato diverse lesioni.

Gli esposti presentati dai residenti

Esasperati dalla situazione anche i residenti della zona che più volte hanno presentato degli esposti, stanchi della situazione che si ripete igni sera. Il kebab infatti era diventato luogo di ritrovo fino a notte tarda da avventori dediti all’uso di bevande alcoliche con conseguente disturbo della quiete pubblica.

Durante i controlli effettuati dalle forze dell'ordine poi, al titolare del locale sono state contestate l’inosservanza della normativa per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’illecito amministrativo della vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.