Scritte offensive e atti vandalici, Sos dal parco vicino alla Chiesa dell'Immacolata

“Con Novoli” all’attacco sul degrado ambientale e sociale del centro storico del paese. Quella del parchetto nei pressi della storica Chiesa dell’Immacolata, nel cuore del centro storico di Novoli. Scrive Loris Romano, segretario di “Con Novoli”, «è un’emergenza totale» ormai sulla bocca di tutti novolesi, tanto sui social quanto nei discorsi che si sviluppano nelle piazze cittadine.

La denuncia di Romano



«Una situazione allarmante che dura da anni, con protagonisti il degrado ambientale e purtroppo anche sociale - spiega in una nota proprio Romano - . Luoghi pubblici storici ed importanti che necessitano di interventi seri e di valorizzazione sono abbandonati. Grave poi che da mesi, non ci siano reazioni alle denunce dei residenti».

Da qui l’affondo di Romano: «Denunce circostanziate, che oltre al vandalismo, ai danni all’antica chiesa ed all’abbandono del verde pubblico, parlano anche di discriminazione ed odio razziale, come testimoniano le denunce. Una triste realtà dei luoghi, sotto gli occhi di tutti. Gli spazi pubblici prospicienti vico Mazzotti e via Brodolini, sono da tempo in stato di abbandono e sono costantemente alla mercè di gruppi di persone - racconta Romano -. Una situazione che risulta ben nota sia all’amministrazione comunale guidata da Marco De Luca, perpetratasi anche durante la zona rossa dovuta all’emergenza Covid-19, e nonostante l’ordinanza del sindaco vietasse anche il solo stazionamento in quei luoghi, sia dopo e sino ai giorni nostri. Parco e chiesa sono fatti oggetto continuo di atti vandalici e non solo. Un clima gravissimo fatto di danneggiamenti, imbrattamenti (con scritte offensive), tentata violazione di domicilio nei confronti di una famiglia senegalese e di vera e propria intimidazione su cui sono in corso indagini delle forze dell’ordine a seguito di dettagliate denunce».