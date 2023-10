Raccolta differenziata, nell’avvicendamento tra una ditta e l’altra i sacchetti a Brindisi restano in strada. Cumuli di immondizia abbandonati sui marciapiedi e masse di ingombranti che stazionano davanti alle abitazioni per ore. Basta farsi un giro fra i quartieri della città per rendersi conto che nessuno può dirsi esente da immagini di degrado che mettono in evidenza vere e proprie discariche a cielo aperto. Il subentro di Teorema, la nuova ditta responsabile dell’igiene urbana a Brindisi, se da un lato non ha fatto registrare proteste da parte di lavoratori e sindacati, sta senz’altro creando disagi all’utenza.

Il passaggio di consegne



E che a livello organizzativo ci siano delle difficoltà nel passaggio di consegne è la stessa Amministrazione a non farne mistero. «Bisogna ricostruire una filiera nell’ottica dell’efficienza e dei passaggi che finora sono mancati - spiegano da Palazzo di città». Ecotecnica, la ditta che per sei anni ha gestito il servizio porta a porta dei rifiuti a Brindisi pare non abbia lasciato spazi, contatti e referenti per agevolare il lavoro della ditta subentrante.

A rendere tutto ancora più complesso la chiusura del centro raccolta comunale alla zona industriale, accanto alla sede della Stp. Ci vorrà ancora qualche giorno, fanno sapere dal Comune, per allestire le due nuove isole ecologiche che sorgeranno una al quartiere Paradiso, accanto al campo da calcio e l’altra al rione Sant’Elia, dove sorgono i campetti Acsi.

Entro domani la ditta di Capurso metterà a disposizione il contact center che servirà all’utenza per prenotare il ritiro degli ingombranti o per ricevere informazioni sulla raccolta di rifiuti. Non ci dovrebbero essere, invece, variazioni sul giorno di conferimento dei rifiuti. Il calendario resterà invariato sia per le utenze domestiche che quelle commerciali.

Il nodo



Il primo nodo che la nuova ditta dovrà affrontare è sotto gli occhi di tutti. La città si presenta sporca e disseminata di discariche a cielo aperto ovunque. «Occorre un’inversione di tendenza - spiegano dal Comune - Finora la cittadinanza non è stata particolarmente attenta a rispettare i giorni di conferimento. La ditta subentrante ci ha già comunicato che i rifiuti non previsti da calendario (plastica o umido che siano) resteranno in strada. Bisognerà dunque attenersi scrupolosamente al rispetto del calendario per non dover assistere a scene che oggi tutti contestano».

Comune e appaltatore concorderanno un calendario ben definito per la raccolta di ciascun materiale. La ditta Teorema spa provvederà nei prossimi giorni a fornire i kit per la raccolta differenziata alle utenze andando a sostituire i bidoni che si presentano danneggiati o usurati dal tempo. Il capitolato d’appalto prevede poi di dotare le attività commerciali di recipienti idonei e di comunicare per tempo ai negozi quali saranno i giorni per la raccolta di plastica, vetro, umido e indifferenziato.

Un calendario verrà stilato per lo spazzamento e lavaggio di strade, piazze, marciapiedi e aree di pertinenza degli edifici pubblici al quale si aggiungeranno poi i servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione. La ditta Teorema ha assunto il controllo della raccolta differenziata a Brindisi ottenendo un punteggio complessivo di 78,77 offrendo il ribasso del 4,31% e effettuerà il servizio ad un costo di 28.343.868,57 euro, oltre Iva e oneri di smaltimento.