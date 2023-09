L’inizio del prossimo mese sembra essere quello in cui ci sarà a Brindisi l’avvicendamento tra Ecotecnica (attualmente in regime di proroga proprio sino al 30 settembre) e Teoema, vincitrice del bando ponte di due anni (in attesa di quella decennale per tutti i Comuni dell’Aro Brindisi 2). Un ostacolo, però, potrebbe essere quello relativo al ricorso al Tar presentato da Teknoservice, società arrivata seconda nella graduatoria di assegnazione a poca distanza proprio da Teorema.

L'udienza



Ieri era prevista l’udienza dinanzi ai giudici del Tribunale amministrativo. Eventuali decisioni potrebbero essere rese note nella giornata di oggi. Nel caso fosse accolta la richiesta di sospensiva, si aprirebbero di fatto le porte ad un’ulteriore proroga per Ecotecnica. Si tratta del secondo passaggio da un tribunale amministrativo per il bando sui rifiuti: il primo ricorso era stato opera della Ciclat, proprio contro lo stesso avviso pubblico (al quale, comunque, l’azienda ha risposto, partecipando alla gara). In quell’occasione si arrivò sino al Consiglio di Stato, che ritenne (come già era stato fatto dal Tribunale amministrativo regionale) il bando pienamente legittimo. Ed all’interno della documentazione erano incluse anche le condizioni di servizio, che, per raccolta e trasporto dei rifiuti, come per tutte le altre attività accessorie, non cambierà di molto rispetto a quello che, in questi anni, è stato già offerto.

Il capitolato d'appalto



All’interno del capitolato d’appalto, infatti, ne sono state descritte le principali caratteristiche ed i punti salienti ricalcano, grossomodo, quelle che si sono avute in questi anni. A partire dall’aspetto che, probabilmente, incide maggiormente: le condizioni di servizio prevedono che il sistema di raccolta per i rifiuti solidi urbani sarà ancora quello del “porta a porta spinto”, utilizzando gli stessi strumenti che sono stati utilizzati di recente, attraverso le buste (per la frazione umida, la plastica, la carta) ed i bidoncini (per indifferenziato, umido, vetro e metalli) che saranno consegnati agli utenti così come ci saranno quelli nelle aree condominiali).

L’idea di fondo, anche questa consolidata nel tempo, è che si stabiliscano dei giorni precisi per la raccolta di ciascun materiale, secondo un calendario sarà concordato tra il Comune e l’appaltatore (la ditta Teorema, al netto di possibili code ai tribunali amministrativi). Questo servizio di “porta a porta spinto”, inoltre, potrà essere “affiancato e/o sostituito dall’utilizzo delle isole ecologiche itineranti” che si aggiungono a quelle già in funzione.

I compiti della ditta

Ed è in questo contesto che la ditta incaricata avrà una serie di compiti: primo tra tutti, quello di consegnare i kit per la raccolta differenziata alle utenze sia a chi ne è privo che alle nuove utenze che ne faranno richiesta, così come quello di sostituire eventuali contenitori danneggiati o rubati. La raccolta riguarderà anche le utenze “non domestiche”: in particolare, il capitolato prevede che dovranno essere forniti i recipienti alle attività commerciali, elaborando anche in questo un calendario specifico che tenga anche conto delle diverse peculiarità delle zone. Confermati anche i servizi porta a porta per i beni ingombranti e durevoli, che saranno raccolti dall’azienda dopo aver effettuato una prenotazione ad uno specifico numero di telefono. A tutto questo si aggiungono anche gli aspetti relativi allo “spazzamento e lavaggio di strade, piazze, marciapiedi e aree di pertinenza degli edifici pubblici”, per i quali è stato stabilito di predisporre un calendario, a cui aggiungeranno i servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizazione. All’appaltatore spetterà anche di garantire il funzionamento di un centro di raccolta comunale e di quelli attualmente in fase di realizzazione ai quartieri Sant’Elia e Paradiso, così come delle isole ecologiche e del centro del riuso che è stato progettato. Tra gli altri servizi speciali anche la pulizia della pavimentazione stradale, secondo un preciso calendario, e quella delle caditoie.