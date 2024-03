Parco del Cesare Braico a Brindisi, da polmone verde a luogo di degrado

Ildel Cesare Braico a, un tempo polmone verde e luogo di aggregazione per la comunità, oggi risulta compromesso dall'incuria e dal disinteresse delle istituzioni. L'edificio, che un tempo ospitava i locali del servizio Allergologico dell'Asl è in stato di abbandono, e oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza dei visitatori, deturpa l'intera area circostante, minando la fruibilità di uno spazio che dovrebbe essere dedicato al relax e al contatto con la natura.