Vandali nella villa comunale: a fuoco il parco giochi

BRINDISI - A fuoco lo scivolo per i bambini attrezzato all'interno del polmone verde cittadino. È quanto accaduto nella serata di domenica all'interno della villa comunale di Carovigno. Per domare l'incendio si è resto necessario l'intervento di una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Ostuni, accorsa presso il parco giochi comunale della città della Nzegna poco prima delle 20.30. Lo scivolo è andato completamente distrutto. E così pure il tappetino sottostante.

Le indagini

Messa in sicurezza la zona interessata, i vigili del fuoco, hanno eseguito un primo sopralluogo per appurare l'origine dell'incendio, che appare, dai primi accertamenti, dolosa. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale ed il personale dell'ufficio tecnico di Carovigno. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto ed individuare gli eventuali responsabili del rogo.