A fuoco sterpaglie e materiale ammassato in un deposito: la coltre di fumo allarma i residenti

Notte di superlavoro per i vigili del fuoco che hanno spento due incendi nei centri abitati di Lecce e Nardò ed effettuato un salvataggio a Torre dell'Orso.

Due canadair in azione a Tricase Porto: l'incendio minaccia il Parco e le case

A Lecce

Alle 06.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in via Rapolla per un incendio che stava interessando un’area nella quale era stato ammassato materiale di scarto vegetale. La coltre di fumo ha allarmato i residenti i quali hanno allertato il 115. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando la propagazione nell’aria dei fumi della combustione. Sono in fase di accertamento la proprietà del terreno e le cause che hanno generato l’incendio.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, vasto incendio nel Parco di Leuca: due canadair in azione.... LECCE Tenta di accendere il barbecue ma resta ustionata su viso e collo:... LECCE Salento, a fuoco centinaia di ulivi colpiti da xylella L'INCIDENTE Paura nel Salento, l'incendio e poi l'esplosione: crolla un...

A Nardò

Alle 23.05 i Vigili del Fuoco di Gallipoli sono intervenuti a Nardò, in via Antonio Galateo, per un incendio che stava interessando un piccolo deposito di attrezzature agricole. Spente le fiamme si accertava che il deposito era in disuso, di pertinenza di un’abitazione anch’essa disabitata. Sono in fase di accertamento le casue che hanno generato il rogo.