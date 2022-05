Incendio a Francavilla Fontana: danni e tanta paura

Un incendio, piuttosto esteso, si è sviluppato nella prima serata di oggi, quando l’orologio segnava le 18 circa, nella zona industriale di Francavilla Fontana, nei pressi dei magazzini ortofrutticoli. Qui, per cause ancora da accertare hanno preso fuoco alcune sterpaglie facenti parte della vegetazione incolta e alcune pedane in legno che erano accatastate in prossimità degli esercizi commerciali all’ingrosso, andate completamente distrutte e alimentate dalla calura e dal vento che ha caratterizzato la giornata.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Incendio a Francavilla Fontana: le immagini del rogo

L'intervento

I vigili del fuoco sono stati contattati da alcuni passanti che hanno notato una colonna imponente di fumo e le stesse fiamme ben visibili sia dalla strada principale che a distanza di diversi isolati. Sono ancora tutte da chiarire le cause del rogo, estinto grazie al pronto intervento dei pompieri in forza al distaccamento francavillese. Sono anche in corso di quantificazione i danni causati dalle fiamme e se esse abbiano in qualche modo intaccato e compromesso la merce destinata ai rivenditori ortofrutticoli che giungono nella Città degli Imperiali anche dai comuni limitrofi, in considerazione dell’ampia scelta offerta dai grossisti locali. Sono al lavoro per stabilire cosa sia realmente accaduto i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, a loro volta intervenuti sul posto per i rilievi.