Lecce, 13 telecamere per la sicurezza del centro città: attive fra 20 giorni

Entro i prossimi 20 giorni il centro storico di Lecce potrà contare su 13 nuove telecamere che permetteranno alla centrale operativa della Polizia Municipale di sorvegliare, sempre con maggiore attenzione, le vie della città vecchia. Strade che, soprattutto nel corso del periodo estivo, saranno prese d'assalto a qualsiasi ora del giorno e della notte. La battaglia rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione Salvemini, che fin dal momento del suo insediamento ha puntato su una nuova gestione del centro storico: «Le nuove telecamere verranno installate a Porta San Biagio, via dei Perroni, via Federico d’Aragona, via degli Ammirati, via Ludovico Maremonti, via Ascanio Grandi, via del Palazzo dei Conti di Lecce, via Marco Basseo, via Paladini, via Cairoli, via Caracciolo, via Carlo Russi, via Giacomo Antonio Ferrari, via Santa Maria del Paradiso e via Giuseppe Libertini. E ci permetteranno di aumentare il livello di sicurezza in città - afferma il vice sindaco Sergio Signore -. Si tratta di un contributo importante, i nuovi occhi digitali saranno installati entro giugno: vogliamo farci trovare pronti per l’arrivo dei turisti e garantire il massimo della sicurezza a chi sceglie Lecce per le sue vacanze e a chi ci vive. Si tratta di dispositivi di ultima generazione e che permetteranno anche il riconoscimento facciale di chi dovesse violare le leggi. Era un traguardo che ci eravamo prefissi da tempo e ora ci concentreremo anche sulla realizzazione della nuova centrale operativa che ci permetterà di sfruttare a pieno le qualità delle nuove telecamere».

Questo tipo di attività permetterà agli oltre 100 vigili urbani a disposizione del comando di Lecce di potenziare anche il progetto “Movida Drug-Free”, per sorvegliare i luoghi di svago e gli spazi pubblici evitando vi si consumino episodi di spaccio. «Con il ritorno della bella stagione la nostra attività è diventata più intensa. Grazie all'utilizzo di pattuglie in borghese abbiamo potuto identificare vandali che deturpavano alcune facciate del centro storico - dice il comandante Donato Zacheo -. E potremo intensificare il controllo per arginare il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti. Questi nuovi dispositivi ci permetteranno di avere una movida più sicura non solo nel centro storico, ma anche nelle altre piazze dove si sta sviluppando, per esempio nell'area di galleria Mazzini o fra Porta Napoli e viale Taranto».

Il 2022 è l'anno dei grandi cambiamenti per il centro storico, tra le nuove aree parcheggio a ridosso della villa comunale e di Porta Napoli e questo upgrade di sicurezza. Garantire la vivibilità del cuore centrale della città, visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti è, adesso, un obiettivo più vicino.