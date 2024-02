Ecomostro di San Cataldo, abbattimento partito. Via al residence: sarà pronto nel 2025

L'obiettivo è inaugurare per l’estate 2025. Un anno e mezzo di tempo per trasformare l’emblema dela simbolo della. Ruspe accese per il restyling dell’ex Hotel Bellavista di. Entrano nel vivo i lavori di trasformazione della storica struttura ricettiva situata sul lungomare Vespucci. Dopo oltre 30 anni di abbandono, l’edificio è stato abbattuto per fare spazio, così come prevede il progetto dell’imprenditore Maurizio Guagnano, a una nuova struttura con residence, area commerciale e ristorante vista mare. Le prime opere di demolizione sono partite già da qualche settimana mentre nei prossimi giorni si procederà con l’avvio degli interventi per le fondamenta del nuovo complesso.