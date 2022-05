Salvataggio in mare a Torre dell'Orso: una donna rischiava di annegare

Una bagnante ha rischiato di annegare ed è stata salvata dai bagnini del lido “Le Due Sorelle” a Torre dell'Orso, marina di Melendugno. E' accaduto attorno alle 13: la donna stava facendo il bagno in mare, quando improvvisamente a causa delle forti correnti non ha più toccato il fondale, anche se non era molto distante dalla riva.

Il salvataggio

La scena non è sfuggita agli assistenti ai bagnanti del lido che con il pattino di servizio la hanno raggiunta e aiutata a ritornare a riva. «Il loro - evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - è stato un intervento davvero tempestivo che ha permesso di salvare la vita alla ragazza. Ovviamente, al di là del pericolo scampato e del fortunato e positivo esito della vicenda è bene ricordare che non bisogna mai sfidare un mare agitato. La bandiera rossa che campeggia in questi casi è sempre sinonimo di pericolo anche per i più esperti nuotatori perché con le correnti dei nostri mari non si deve scherzare mai».

