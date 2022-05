Esce per andare al lavoro e scompare: paura per le sorti del campione di boxe

È uscito di casa per andare al lavoro, ma non sarebbe mai arrivato, facendo perdere le proprie tracce. Non si hanno più notizie da ieri mattina alle 5 di Damiano Cordella, 24 anni, di Copertino, noto in città e non solo per essere un giovane campione di boxe. Scomparso nel nulla. Il ragazzo era uscito di casa a piedi per raggiungere via Vittorio Emanuele, sempre a Copertino, dove ha sede il negozio di ortofrutta presso il quale lavora. Avrebbe però telefonato al titolare, avvisandolo che quella mattina non sarebbe andato in negozio.

L'allarme della famiglia

A dare l'allarme questa mattina è stata la famiglia del giovane che ne ha anche denunciato la scomparsa ai carabinieri della Tenenza di Copertino. L'ultimo indizio sul 24enne è legato alla geolocalizzazione del cellulare a Porto Cesareo. Poi più nulla. Le ricerche dei militari sono in corso nell'area del nord Salento. Intanto amici e parenti hanno diffuso la foto del giovane sui social in cerca di indizi utili alle ricerche. Al momento della scomparsa, il ragazzo indossava una maglietta bianche e i jeans. E' riconoscibile anche perché ha un sole tribale tatuato sull'avambraccio sinistro.

Chiunque avesse informazioni utili o lo avesse visto è pregato di contattare le forze dell'ordine oppure la famiglia a questo numero: 328.4721641. Intanto in prefettura è stato attivato il Tavolo tecnico per la ricerca delle persone scomparse.