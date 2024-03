Vuole togliersi la vita, salvato da un 17enne: paura e solidarietà vicino alla stazione

Per intervenire in certe situazioni serve prontezza, sangue freddo ma soprattutto empatia. Si potrebbero riassumere così i meriti del 17enne Elvio Minervini che nella serata di venerdì, ha visto un giovane aggirarsi in modo circospetto in piazza Moro, vicino alla stazione ferroviaria di Molfetta e non ha esitato ad avvicinarlo. Gli è bastato uno scambio di battute con lui per comprendere la situazione: quel 31enne che vagava non lontano dai binari, aveva deciso di compiere la scelta più estrema. «Non ho avuto dubbi sul fatto di intervenire – ha spiegato Elvio – perché ho subito capito che si trattava di una vicenda particolare. È stato difficile, infatti, trattenerlo, ma ho provato subito ad instaurare un dialogo con il ragazzo, il quale si è subito fidato di me e poi mi ha spiegato cosa stesse provando in quel momento.

Una volta capito il rischio concreto che potesse farsi molto male, ho allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto» poco dopo con una gazzella. «Quanto avvenuto ci insegna che non dovremmo girarci dall'altra parte, ma cercare di tendere sempre la mano al prossimo, soprattutto a chi è in difficoltà.

Sono stato contento di avergli prestato soccorso e di avergli salvato la vita. In questi casi un'azione tempestiva può fare la differenza» ha aggiunto. Il giovane, infine, lo ha abbracciato: «Non era un senza fissa dimora, ma un giovane che si era allontanato da casa: non è stato semplice, ma si è reso disponibile nel farsi aiutare». In un'era in cui, soprattutto a Molfetta, si parla spesso delle nuove generazioni come lontane dal vivere comune e dal rispetto per il prossimo, quest'episodio rappresenta un grandissimo segnale di speranza.

D. D. R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA