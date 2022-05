Una bagnante ha rischiato di annegare ed è stata salvata dai bagnini del lido “Le Due Sorelle” a Torre dell'Orso, marina di Melendugno. E' accaduto attorno alle 13: la donna stava facendo il bagno in mare, quando improvvisamente a causa delle forti correnti non ha più toccato il fondale, anche se non era molto distante dalla riva.