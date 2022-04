Cade sulla scogliera e non riesce a tornare indietro: donna messa in salvo a Porto Selvaggio

Si era infortunata sulla scogliera di Porto Selvaggio e non riusciva a raggiungere la strada. Intervento, nel pomeriggio, dell'ambulanza del 118 e del personale della Capitaneria di Porto di Gallipoli per la ricerca di una donna ferita.

Il salvataggio

Arrivata la richiesta di soccorso, la Guardia Costiera è intervenuta sia per mare, con un battello, che per terra, con una pattuglia arrivata da Gallipoli, per dare man forte al personale del 118 che era alla ricerca di una donna che si era infortunata sulla scogliera. Per alcune decine di minuti si è temuto il peggio, fortunatamente, invece, la donna è stata ritrovata: era a terra e non riusciva a muoversi a causa di una slogatura della caviglia.

La donna, una volta ritrovata, è stata trasportata dal 118 in ospedale per le cure del caso.

