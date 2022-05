Yacht in fiamme al largo di Leuca: tre persone a bordo, l'imbarcazione affonda

Yacht in fiamme al largo di Santa Maria di Leuca. Tragedia sfiorata poco dopo la mezzanotte di ieri quando i vigili del fuoco del comando di Lecce insieme una Motobarca Pompa dei vigili del fuoco del Comando di Taranto sono intervenuti al largo di Santa Maria di Leuca a causa di un incendio divampato a bordo dell'imbarcazione.

APPROFONDIMENTI LECCE Yacht in fiamme al largo di Leuca: tre persone a bordo,... LECCE Salento, incendio sullo yacht al largo di Leuca: tre persone soccorse...

Per cause ancora tutte da definire infatti lo yacht di circa 24 metri di nazionalità Montenegrina, che navigava a cinque miglia dalla costa, ha preso fuoco. I tre componenti dell'equipaggio, la comandante e due marinai, tutti sloveni, una volta resisi conto che le fiamme a bordo non erano governabili, si sono messi in salvo su una zattera di salvataggio e hanno chiamato i soccorsi.

Immediati i soccorsi sul posto: i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l'incendio, ma l'imbarcazione non è stata "salvata": è affondata al largo della costa. Salvi e senza ferite i tre occupanti.