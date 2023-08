Incendio a Santa Cesarea: in fumo 50 ettari di macchia e bosco. L'amministrazione: è doloso

Incendi, paura e danni a Santa Cesarea Terme: e l'incendio, divampato ieri - 18 agosto - sarebbe di origine dolosa. In fumo quasi 50 ettari di macchia mediterranea, bosco e sterpaglie. I Canadair hanno lavorato per ore per spegnere il rogo: alcune villette e due alberghi sono stati evacuati per precauzione a causa del rogo che ieri pomeriggio si è sviluppato nella zona del Belvedere, all’inizio della litoranea per Porto Badisco. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni con i turisti costretti ad allontanarsi in tutta fretta. Tanta la paura tra i villeggianti nell’area della pineta che si trova all’interno del Parco Otranto-Leuca. Solo l’intervento degli aerei ha evitato il peggio spegnendo l’ incendio poco prima del tramonto.

L'amministrazione comunale

«Come ci hanno riportato i vigili del fuoco - afferma il consigliere con delega al turismo di Santa Cesarea Terme, Fabio De Paolis - pare che l'incendio divampato ieri sia di origine dolosa e il fatto che oggi si sia sviluppato da Sud a Nord e non da Est a Ovest, come ci si sarebbe aspettato se le fiamme fossero state ancora vive, innesca l'ipotesi che sia doloso anche quello odierno che ha interessato il centro abitato».