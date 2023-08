Incendio sulla provinciale: ecoballe in fiamme. Arpa valuta i danni ambientali

Un incendio di ecoballe è divampato la scorsa notte nel Foggiano, lungo la provinciale tra Cerignola e Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e la polizia di Stato per avviare le indagini sulle cause del rogo spento a fatica dopo diverse ore. Non è escluso che le ecoballe possano essere state scaricate e abbandonate sul terreno da un mezzo articolato.

Sul luogo dell' incendio anche personale dell'Arpa per la verifica di danni ambientali. Nelle prossime ore, inoltre, il terreno potrebbe essere sequestrato per permettere agli investigatori di eseguire tutte le indagini e gli accertamenti del caso.