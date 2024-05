Estate 2024, a Vico del Gargano concerti e letture. In piazza anche Raf e Ornella Muti. Il programma

Vico del Gargano si organizza: pronto il cartellone di eventi per l'estate 2024. Tanti gli ospiti che si esibiranno nell’ambito della seconda edizione della rassegna estiva “Agorà”. Il 22 agosto, con un grande concerto a cui si potrà accedere gratuitamente, Raf festeggerà a Vico del Gargano i 40 anni di “Self control”, uno dei successi più clamorosi e globali che un artista italiano sia mai riuscito a ottenere, capace di raggiungere la posizione n.1 in tutte le classifiche di ascolto e di vendita di tutto il mondo, Stati Uniti compresi. Fu l’inizio della eccezionale carriera di Raf, in assoluto uno dei big del panorama musicale italiano, capace di rinnovarsi continuamente e, allo stesso tempo, di avere sempre uno stile unico, immediatamente riconoscibile, un ‘marchio di fabbrica’ di stile e creatività apprezzato anche a livello internazionale. Il concerto di Raf, organizzato dal Comune di Vico del Gargano e curato personalmente dall’assessore Vincenzo Azzarone, si terrà in piazza Monte Tabor e sarà la punta di diamante di un’Estate Vichese che si preannuncia di altissimo livello.

Nell’ambito della seconda edizione di “Agorà”, rassegna dedicata a letture-presentazioni e incontri curati per l’Amministrazione comunale dall’assessore Rita Selvaggio, ospiti di Vico del Gargano saranno Stefania Orlando il 14 luglio, Ornella Muti il 6 agosto e Patrizia Pellegrino il 14 agosto.

«Abbiamo deciso di fare qualche anticipazione sul programma dell’Estate Vichese - spiega il sindaco Raffaele Sciscio- Il programma dettagliato del cartellone estivo, che comprende molti altri eventi, è ormai in dirittura d’arrivo e sarà reso pubblico nella sua interezza a breve.

L’obiettivo che ha mosso ogni scelta è quello di offrire quest’anno un calendario di appuntamenti capaci sia di essere attrattivi, per sostenere con maggiore forza il comparto turistico del territorio, sia di alimentare l’interesse crescente per i tanti luoghi d’interesse architettonico, storico e naturalistico di un paese, il nostro, che riesce letteralmente a offrire mare, monti e borgo, dalle spiagge di San Menaio e Calenella alla Foresta Umbra, passando per la bellezza e l’unicità del nostro centro storico».