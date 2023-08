Incendio nel basso Salento nella notte: paura per i residenti

Nella tarda serata di ieri, un devastante incendio ha scosso la tranquilla frazione di Arigliano, nel comune di Gagliano del Capo. Le fiamme, scaturite intorno alle 21, hanno preso rapidamente piede, alimentate dalla forza del vento, fino a raggiungere dimensioni davvero preoccupanti. Il rogo ha inghiottito una campagna destinata all’allevamento domestico minacciando gli animali presenti e polverizzando decine e decine di balle di fieno. Le prime risposte all'emergenza sono giunte grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che si sono prontamente mobilitati per affrontare le fiamme iniziali. E’ stato necessario anche l’intervento dei colleghi di Lecce e Gallipoli oltreché l’ausilio di autobotti e altri mezzi. L'azione di spegnimento si è protratta per molte ore, con le squadre di soccorso che hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme fino alle prime luci dell'alba di oggi. L'incendio è stato particolarmente difficile da domare perché alimentato dalla notevole quantità di fieno infiammabile e dal vento che ne alimentava la propagazione.

Nessun danno ma tanta paura

L'incendio ha distrutto un’ampia area verde senza causare, fortunatamente, danni a persone, animali o abitazioni.

Tuttavia, le fiamme visibili dai paesi limitrofi hanno destato molta preoccupazione tra gli abitanti del Capo di Leuca particolarmente scossi dai numerosi roghi che durante l’estate hanno devastato ettari ed ettari di macchia mediterranea lambendo e minacciando gli abitati.

Le cause all'origine dell'incendio restano al momento avvolte nel mistero, e le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per scoprire cosa abbia scatenato l’incendio che poteva tradursi in un vero e proprio disastro.