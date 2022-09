Salento terra di lupi: una coppia di animali avvistata nelle campagne del Capo di Leuca

Una coppia di lupi avvisata nelle campagne del Capo di Leuca, nel Salento. Non è la prima volta che esemplari di lupo italiano se ne vanno in giro per le campagne e strade del Salento. L'ultimo avvistamento è delle scorse ore nella zona di Tricase dove una coppia di lupi è stata avvistata da un artigiano del posto che è anche riuscito a scattare una foto.

«Sono stati sbranati già degli animali da lupi avvisati tra le campagne di Montesano Salentino e Tricase». A segnalare l'avvistamento è Carlo Russo, artigiano del posto che ha raccontato: «Stavo percorrendo la strada che porta da Montesano a Specchia-Miggiano - dichiara Russo - quando in un terreno agricolo che fiancheggia la strada, due esemplari adulti di lupo hanno attraversato la strada verso i campi agricoli in direzione Tricase. Ho scattato una solo foto per segnalare l'episodio - visto che già alcune settimane fa si sono registrati altri avvistamenti in zona».