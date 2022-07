Il Salento brucia: incendi su tutto il territorio. Paura a Baia Verde e Barbarano

Un'altra giornata di incendi nel Salento. Sono almeno tre i roghi registrati nel pomeriggio di oggi in varie zone del territorio. Il più vasto è quello che si è verificato nel Sud Salento, nella zona di Barbarano dove il fumo denso ha invaso tutto il paese.

Barbarano

Fiamme alte, canadair in azione e case evacuate. È questa la tragica narrazione che si ripete in questi giorni nel Capo di Leuca. Cresce la paura tra i civili per i vasti incendi che, anche a causa delle forti raffiche di vento, minacciano terreni e abitazioni. Oggi la situazione di criticità si registra tra Barbarano del Capo (frazione di Morciano di Leuca) e Giuliano di Lecce (frazione di Castrignano del Capo). L’incendio è divampato intorno alle 11 di stamattina. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco che hanno provato a redimere le fiamme. Si è reso tuttavia necessario l’impiego dei canadair. La zona interessata è quella del bosco serra Falitte a Barbarano del Capo.

Gallipoli

Caschi rossi impegnati anche nella zona di Gallipoli, precisamente a Baia Verde dove le fiamme hanno interessato l'area di macchia presente alle spalle della zona abitata. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme, propagate dal vento forte, arrivassero nei pressi delle abitazioni rischiando danni seri. Sul posto anche la polizia e la polizia locale che ha deviato il traffico sulla statale.

Maglie

Fiamme anche tra gli ulivi di Parco Paduli, area di oltre 5000 metri quadrati che interessa i Comuni di San Cassiano, Nociglia, Botrugno, Giuggianello, Sanarica, Supersano, Surano.

«L'incendio lambisce l'uliveto Pubblico. Chi può passi», scrivono sul profilo social del parco.

Otranto

Ad Otranto, località Panareo, la squadra di Maglie unitamente al Dos sta arginando un incendio che minaccia alcune abitazioni.

Porto Cesareo

Un camion e una barca sono stati interessati, sulla Leverano Porto Cesareo, da un incendio che ha visto impegnata la squadra di Veglie.