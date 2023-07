Incendio a San Cataldo, fuoco e fumo a ridosso delle villette e degli stabilimenti balneari

Peggiora la situazione per gli incendio scoppiati poco dopo le 13,30 intorno alla marina di San Cataldo, a Lecce. Le fiamme sono divampate nella zona verde, a poca distanza dagli stabilimenti balneari e dalle villette della frazione marina del capoluogo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Un'ampia colonna di fumo si è alzata nel cielo. Le fiamme sono divampate anche nei pressi del piazzale alle cui spalle si trova la darsena, vicino al piazzale del Bar Royal. Sembra questo il fronte principale di crisi: evacuate le prime abitazioni, allarme tra i residenti.

Incendio anche vicino alla chiesetta

L'azione dei vigili del fuoco ha consentito di contenere l'avanzata del di fuoco, ma il vento sta alimentando le fiamme.

Hanno ripreso di intensità tutte le aree interessate dalle fiamme, anche quella nei pressi della chiesa di San Cataldo, a pochi metri dalla litoranea. Anche questo incendio era stato contenuto in un primo momento dall'azione delle squadre di pronto intervento arrivate da Lecce.

L'ipotesi piromane

Dalla marina molti villeggianti sono andati via, altri hanno trovato rifugio in alcuni lidi balneari per evitare pericoli e imbottigliamenti causati dall'emergenza incendi. Non si esclude che ad agire possa essere stato un piromane, per la contestualità degli episodi segnalati e per la relativa vicinanza degli inneschi delle fiamme, tra area sud, chiesetta e darsena, praticamente lungo l'asse nord-sud della marina.

Problemi alla circolazione viaria

Le strade di accesso a San Cataldo sono bloccate, cosa che aggiunge ulteriori problemi alla circolazione e al deflusso delle vetture. L'odore acre dell'incendio in corso si è propagato fino alla città, a diversi chilometri di distanza.