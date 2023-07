Brucia Vieste: evacuati 2mila turisti, chiuse le Statali. Scalfarotto: «Intervenga il ministro Musumeci»

Grosso incendio dall'alba di oggi lungo la litoranea di Vieste. Più di un focolaio ha interessato la zona del lungomare Mattei e a causa del fumo fitto e delle fiamme, è stato necessario sgomberare alcuni camping.

Camperisti e turisti in sicurezza: attrezzata una palestra comunale per la notte

Camperisti e turisti sono stati messi in sicurezza e accompagnati in spiaggia, mentre i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto, oltre a tre squadre dei vigili del fuoco, i volontari di tre associazioni del territorio. Circa duemila ospiti di tre grandi strutture ricettive di Vieste vengono evacuate in queste ore a causa del vasto incendio divampato a Baia San Felice a Vieste. I turisti stanno lasciando le strutture Residence Gattarella, Hotel Portonovo e Hotel Gargano per andare in una palestra nel centro di Vieste, allestita dal comune affinché possano trascorrere lì la notte «nel caso in cui non possano fare rientro nelle strutture», evidenzia il sindaco Giuseppe Nobiletti. La situazione è complessa perché le fiamme vengono alimentate dal forte vento. In azione anche alcuni canadair. Da terra operano carabinieri forestali, vigili del fuoco e protezione civile. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per deviare il traffico.

Problemi alla viabilità

A causa di un incendio, chiuso al traffico un tratto della strada statale 693 “dei Laghi di Lesina e Varano” in entrambe le direzioni, a Cagnano Varano. Il traffico è deviato sulla SS 89. E sempre nel Foggiano, un vasto incendio è divampato in località Campolato, tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, nel Foggiano.

L'assessore

«Già si sono verificati incendi che hanno lambito i centri urbani, l'allarme è molto elevato». Lo ha detto l'assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio, a margine della presentazione dei droni usati contro l'abbandono dei rifiuti. «Se pensiamo ad alcune zone del Salento che ormai sono desertificate il rischio diventa ancora più alto», ha aggiunto. Per Maraschio «l'azione per contrastare gli incendi deve essere sinergica. Dell'ambiente dobbiamo occuparci tutti - ha precisato - servono le manutenzioni, le pulizie. Noi abbiamo fatto i piani contro gli incendi che devono essere attuati anche con la collaborazione dei sindaci». «Le amministrazioni comunali sono oberate - ha concluso - ma occorre partire proprio dai territori».

Scalfarotto (Azione): «Intervenga il ministro Musumeci»

«A Vieste, sul Gargano, duemila turisti minacciati da un incendio sono stati sgomberati dalle strutture alberghiere dove si trovavano e ricoverati in una palestra per la notte. Chiedo al Ministro Nello Musumeci di concentrare ogni possibile sforzo per l’assistenza al territorio e alle persone». Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet.