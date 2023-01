Incendio in centro, trovata una donna morta. Intero attico distrutto

Una donna di 83 anni è morta nel violento incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio in un appartamento all'ottavo ed ultimo piano di un edificio nel centro di Taranto. Le fiamme hanno divorato un appartmento che si affaccia sulla centralissima piazza Giovanni XXIII, comunemente indicata come piazza Carmine dai tarantini.

Un corpo carbonizzato

La donna, a quanto si è appreso, era seduta su una poltrona e non è riuscita a mettersi in salvo rimanendo intrappolata nell'abitazione. È stata la figlia, che abita al piano sottostante, a notare il fumo e le fiamme e a chiamare i vigili del fuoco. All'arrivo dei soccorsi la donna era già morta, il suo corpo era carbonizzato. Non è ancora chiara l'origine dell'incendio che ha interessato l'intero piano. Si sono vissuti momenti di grande apprensione con inquilini e residenti che sono fuggiti dalle loro case riversandosi per strada.

Stabile evacuato

Lo stabile è stato fatto evacuare dai Vigili del fuoco che, subito dopo, hanno proceduto con lo sgombero dei palazzi adiacenti. Tra gli evacuati anche una famiglia con un bambino di pochi mesi che viveva nel palazzo accanto a quello in cui si è sviluppato il rogo.

Le fiamme fuoriescono dagli otto balconi dell'attico, dai quali sono caduti grossi calcinacci. Si teme anche per la tenuta dei solai. Sul posto polizia, carabinieri e polizia locale. Oltre le transenne si è radunata una folla di curiosi.