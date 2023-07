Bari, incendio alla zona industriale: il fumo invade la tangenziale. Traffico in tilt

A causa di un incendio alla zona industriale, la tangenziale di Bari è stata chiusa in diversi tratti: Bari Zona Industriale - bivio tangenziale Bari in direzione Bari e bivio tangenziale Bari - Modugno in direzione A14. Lo comunica in una nota Autostrade che precisa che i motivi della chiusura sono determinati dalla «scarsa visibilità dovuta al fumo sprigionato da un incendio che sta interessando i campi limitrofi, fuori dalle competenze autostradali».

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della Direzione di tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. «Agli utenti in viaggio in A14 e diretti verso Brindisi-Lecce, dopo l'uscita obbligatoria a Bari Zona Industriale, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per aggiungere la propria destinazione» informano da Autostrade.

Inoltre «agli utenti in viaggio sulla D94 e diretti in tangenziale di Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Modugno, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per aggiungere la propria destinazione.

Agli utenti in viaggio sulla D94 e diretti verso la A14 provenendo da Brindisi, si consiglia di utilizzare lo svincolo di uscita 7/B della tangenziale di Bari, percorrere la viabilità ordinaria per poi entrare in A14 a Bari Nord». Per coloro i quali sono in viaggio sulla «D94 e diretti verso la A14 provenendo da Foggia, si consiglia - conclude la nota - di utilizzare lo svincolo 10/B della tangenziale di Bari, percorrere la viabilità ordinaria per poi entrare in A14 a Bari Sud».