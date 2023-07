Weekend di fuoco: deposito della Igeco in fiamme. Un anziano intrappolato nella sua abitazione

Due incendi d'auto, un rogo in un deposito mezzi e un anziano salvato dalle fiamme. È il bilancio di dodici ore di fuoco, dalle 19 di sabato alle 7 di domenica, lungo tutta la provincia. Sabato sera un rogo ha colpito la sede della Igeco Costruzioni di San Donato di Lecce.

I dettagli

Le fiamme avevano già raggiunto la parte esterna dell'azienda, distruggendo plastiche e tubi. L'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco ha impedito che il fuoco potesse propagarsi al parco mezzi. Il fumo, però, aveva già raggiunto la vicina abitazione di un anziano con difficoltà a muoversi autonomamente, mentre le fiamme stavano quasi per propagarsi al giardino dell'appartamento. Grazie alle indicazioni fornite dal figlio del pensionato, i pompieri sono riusciti a raggiungerlo e a trarlo in salvo. Nella notte tra sabato e domenica e all'alba di ieri, poi, si sono registrati due incendi d'auto. E se per uno è certa l'origine accidentale, sull'altro sono in corso gli accertamenti per verificare che, dietro, non ci sia la mano di qualcuno.

A Ruffano, intorno alle 7 i vigili del fuoco di Tricase sono intervenuti nell'area di servizio IP di via Torino, dove una Fiat Punto era andata a fuoco. Il proprietario del mezzo aveva appena fatto rifornimento quando si è accorto che dal vano motore stava fuoriuscendo del fumo. L'uomo ha avuto la prontezza di riflessi necessaria ad allontanare il mezzo dalla colonnina del carburante e a posteggiarlo nel piazzale. Le fiamme, divampate in pochi minuti, hanno distrutto l'auto. A causare l'incendio pare sia stato un problema di natura elettrica.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Taurisano.

Intorno alle 4, invece, a Trepuzzi è andata distrutta dal fuoco una Audi A4 station wagon di proprietà di un 33enne originario del Montenegro. L'auto era parcheggiata in via Gobetti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo e la zona.