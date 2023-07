«Bus incendiato e stato di abbandono», la denuncia della Fiom sulle criticità dell'ex Ilva

«Ieri si è verificato un incendio ad un pullman che trasporta il personale all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto: questo ennesimo avvenimento è la chiara dimostrazione di come la fabbrica così non abbia nessuna prospettiva a causa di una gestione che ha deciso di non fare investimenti e programmazione sulla manutenzione». Lo riferisce il segretario generale della Fiom Cgil ionica, Francesco Brigati, aggiungendo che l'organizzazione sindacale «in questi giorni ha denunciato allo Spesal che il numero di pullman necessari a garantire il trasporto interno per raggiungere il reparto o la portineria di appartenenza è troppo ridotto; i lavoratori sono costretti a raggiungere a piedi la propria destinazione con le temperature torride e dopo una giornata di lavoro. È una vergogna che il governo consenta questo tipo di gestione della fabbrica che non rispetta i lavoratori e mette seriamente a rischio la loro sicurezza e la salvaguardia degli impianti».

La denuncia

Ed è «una vergogna - attacca Brigati - che i commissari straordinari, proprietari a tutt'oggi dello stabilimento, così come previsto dal contratto di aggiudicazione del giugno 2017, non intervengano in merito allo stato di criticità in cui versano gli impianti.