Getta i rifiuti nei campi, ma è ripreso dalle fototrappole: multa e pulizia, pagherà mille euro

Sporcaccione abbandona rifiuti in campagna, individuato e “condannato” al pagamento di mille euro di sanzione amministrativa. Dovrà anche ripristinare lo stato dei luoghi. È quanto accaduto nei giorni scorsi nel comune di Poggiardo.

Le fototrappole

Il trasgressore è stato individuato dalla polizia municipale attraverso la visione delle immagini delle fototrappole e convocato presso gli uffici per prendere visione dei filmati. Al protagonista del gesto di inciviltà a danno dell'ambiente è stata comminata la sanzione di 600 euro, oltre all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi (spesa preventivata di oltre 400,00 euro). Il gesto di inciviltà ai danni dell’ambiente è quindi costato caro al trasgressore che dovrà pagare mille euro per non aver usato gli strumenti messi a disposizione per il conferimento dei rifiuti.

Il sindaco

“Un risultato importante per la nostra comunità. Non basta parlare di territorio, ambiente e tutela se poi non si intraprendono azioni concrete volte a disincentivare questi comportamenti” fa sapere il sindaco di Poggiardo Antonio Ciriolo che continua: “L'estate è alle porte e chi visita i nostri borghi e le nostre marine non può trovare la spazzatura sui cigli della strada. Ovviamente gli amministratori, soli, non possono farcela. Per questo chiediamo maggiore attenzione e sensibilità verso i luoghi che ci appartengono”.