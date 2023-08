Passante trova neonato in una busta vicino al cassonetto. Gara di solidarietà per Lorenzo

Un neonato è stato trovato questa mattina abbandonato nei pressi di un cassonetto nel centro di Taranto, tra via Pisanelli e via Principe Amedeo. Il bimbo era in una sportina di quelle utilizzate per fare la spesa. E' stata una passante ad accorgersi del bimbo e a lanciare l'allarme. Il piccolo, nato da poche ore, era avvolto con cura in un asciugamano e nella busta era stato sistemato anche un pupazzo. Sul posto la Polizia e una ambulanza del 118.