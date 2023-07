Ore di terrore a San Cataldo, marina di Lecce, dove un violento incendio è arrivato a lambire le abitazioni e, in qualche caso, ha ridotto in cenere i giardini privati di alcune villette.

A fuoco anche le auto in sosta, mentre più squadre di vigili del fuoco e Arif stanno operando per domare le fiamme. In azione anche un canadair.