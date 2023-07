Organizzavano serate con la musica senza averne l'autorizzazione: diffida per cinque locali in Salento

Avrebbero organizzato spettacoli musicali o di intrattenimento, senza averne i permessi di leggi. Per questo la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Lecce, coadiuvata da personale del Commissariato di Nardò, ha provveduto alla notifica di atti di diffida nei confronti di alcuni esercizi pubblici e strutture ricettive salentine. Si tratta di tre stabilimenti balneari, tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, una struttura ricettiva del comune di Lequile ed un esercizio pubblico in C.da Torre Uluzzo, nel comune di Nardò.

La pubblicità sui social e i controlli

Le serate venivano pubblicizzate anche tramite i social network e sono state oggetto di esposti, cui è seguita un'attività di verifica delle forze dell'ordine.

Con la diffida, atto di natura cautelare, i titolari dei locali pubblici con carenze autorizzative, vengono invitati a non effettuare eventi di intrattenimento musicale e pubblici spettacoli - tant’è che in alcuni casi sono stati annullati eventi già pubblicizzati - con l’avvertimento che, in caso di inosservanza, andranno incontro ai provvedimenti sanzionatori previsti, oltre all’avvio di un procedimento giudiziario, qualora i fatti accertati assumano rilievo penale.