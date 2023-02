Il circo monta le tende, ma senza autorizzazioni. Interviene l'assessore: «Pubblicità rimossa, lo show non ci sarà»

Ancora guai nel Salento per i circhi Orfei. Questa volta si tratta del Marina Circus Orfei. Locandine, pubblicità e persino biglietti gratuiti elargiti per le strade. Tutto era pronto ad Alezio per il grande spettacolo del Marina Circus Orfei: peccato che non avevano alcuna autorizzazione - né per le affissioni pubblicitarie, né per occupare alcuno spazio, pubblico o privato -. La polemica monta sui social e l’assessore all’Ambiente Eleonora Romano, dopo aver appunto chiarito che dal Comune non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione per il circo in questione, va personalmente a strappare le locandine affisse ai muri.

Il messaggio sui social

“Vi segnalo che ad oggi non esiste alcuna autorizzazione nè su suolo pubblico nè su proprietà privata per lo spettacolo in questione – scrive sulla sua pagine Facebook l’assessore -. Le affissioni sono abusive e già oggetto di sanzione e ordinanza di rimozione da parte della polizia locale”.

Continua a far parlare di sé, dunque, il circo Orfei. A dicembre scorso un domatore - Ivan Orfei del Circo Amedeo Orfei - venne azzannato da una tigre, salvo poi scoprire che anche lì dov’era, ovvero a Surbo, non era in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie. Lo stesso circo anche a Copertino i primi di febbraio è balzato agli onori delle cronache in quanto un dromedario è rimasto folgorato, e successivamente anche a Copertino si è scoperta la mancanza di autorizzazioni.

Il caso di Alezio

Ma ad Alezio il circo non arriva proprio perché ad accorgersi in tempo di tutta la pubblicità che lo stesso circo aveva già fatto, chissà su quali basi, per degli spettacoli dal 3 al 12 marzo, è stata proprio l’assessora che ha bloccato tutto. E ha fatto di più, è andata personalmente a strappare i vari manifesti. “Il circo aveva fatto richiesta al Suap, ma l’autorizzazione era del tutto carente, mancante di tutto, per non parlare della sicurezza - spiegano il sindaco Andrea Barone e l’assessora Eleonora Romano – per cui è stata rigettata e rinviata al mittente. Malgrado ciò i circensi hanno tempestato Alezio, Gallipoli e non solo, di manifesti. Ma come si può agire così?”.

Non si passa dunque. Ad Alezio il circo non arriverà, con buona pace anche degli amanti degli animali che da sempre stigmatizzano questo tipo di spettacolo.