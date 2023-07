Moto contro il camion: muore sulla Provinciale a 26 anni

Muore a 26 anni nel terribile incidente sulla Provinciale. Ancora sangue sulle strade pugliesi e ancora una volta in terra di Bari: la vittima è Massimo Coverini, di Corato. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter sulla Provinciale che collega Ruvo a Corato quando, per cause ancora in corso di accertamento, c'è stato il tremendo scontro tra la moto e un mezzo pesante. Lo scooter ha impattato violentemente contro la parte posteriore del camion.

I soccorsi

Sul posto immediato l'intervento di forze dell'ordine, Polizia municipale e 118. Il 28enne è stato subito trasferito all'ospedale Bonomo di Andria, ma è deceduto a causa dei gravi traumi.