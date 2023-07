Salento, travolge padre e figlia (gravi in ospedale): l'automobilista positivo alla droga, sarà denunciato

È stato trovato positivo agli stupefacenti l'automobilista di 36 anni che ieri pomeriggio, a Taviano, ha travolto con la sua auto una Vespa sulla quale viaggiavano un uomo suo coetaneo e la figlia di 12 anni. Gli accertamenti eseguiti prima sul posto e poi in ospedale hanno confermato che l'uomo, prima di mettersi alla guida, aveva assunto droghe. Ora sarà denunciato.

L'incidente si è verificato intorno alle 18 su via Regina Margherita, la strada principale del paese, all'incrocio con via Giuseppe Verdi.

Alla guida dell'auto, una Fiat Panda, c'era il 36enne di Casarano che, provenendo da via Verdi, non avrebbe rispettato il segnale di “stop” e si è immesso a velocità sostenuta su via Regina Margherita. Proprio in quel momento, sulla strada principale stava transitando la Vespa con a bordo il 36enne di Racale e la figlioletta di 12 anni. Entrambi indossavano il casco. Il mezzo a due ruote stava percorrendo la strada in direzione Racale quando è stato colpito violentemente dalla Fiat Panda. Il ciclomotore e i due passeggeri sono stati sbalzati in aria ad un'altezza di circa due metri, per poi cadere rovinosamente sull'asfalto su via Verdi, a una ventina di metri dall'incrocio. La bambina, prima di schiantarsi al suolo, ha anche impattato contro il muro di un'abitazione.

Le condizioni di padre e figlia sono apparse subito molto gravi agli occhi dei primi soccorritori, mentre il conducente dell'auto, sceso dal mezzo, è parso in stato confusionale. Dopo aver sostato nelle vicinanze seduto sul marciapiede, avrebbe tentato anche di allontanarsi, salvo poi essere bloccato dalle forze dell'ordine. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasferito i due malcapitati al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, entrambi in “codice rosso”. La bambina, poi, dal pronto soccorso è stata spostata in sala operatoria e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per delle importanti lesioni agli organi interni. L'uomo, invece, ha rimediato diverse fratture agli arti.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale di Taviano, diretti dal comandante Luisa Tunno, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e ad accertare le responsabilità per l'accaduto. Il conducente dell'auto, sottoposto a un primo test tossicologico sul posto, è stato poi accompagnato all'ospedale di Gallipoli per ulteriori accertamenti che, come si diceva, hanno dato esito positivo. Dalle prime verifiche, inoltre, l'auto sarebbe risultata priva di copertura assicurativa e l'uomo pare fosse senza patente. I due mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sottoposti a sequestro e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti che dovessero rendersi necessari per la ricostruzione della dinamica. Gli agenti della polizia locale hanno anche acquisito la registrazione di una telecamera di videosorveglianza installata nelle vicinanze, che ha ripreso l'intera scena, compreso l'impressionante momento dell'impatto.