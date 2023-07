Taviano, grave incidente nel centro abitato: auto travolge moto. Il video

Grave incidente stradale nel centro abitato di Taviano. Ad avere la peggio nello scontro avvenuto all’incrocio tra via Regina Margherita e via Verdi, tra una Panda e una vespa, sono stati padre e figlia di 11 anni, entrambi di Racale, che a seguito dell’impatto sono stati sbalzati violentemente sull’asfalto.

Immediata la richiesta di soccorsi alla centrale operativa del 118, lanciata da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. I sanitari intervenuti sul posto, dopo aver prestato le prime cure ai feriti, constata la gravità del quadro clinico hanno disposto per padre e figlia il ricovero in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La bambina dal pronto soccorso è stata trasferita in sala operatoria e sottoposta ad intervento per delle importanti lesioni agli organi interni. L’uomo invece ha rimediato diverse fratture agli arti.

La redazione di Quotidiano ha preferito non mostrare nel video l'impatto tra auto e scooter