Salento, grave incidente nel centro del paese: un'auto travolge lo scooter. Padre e figlia in ospedale. Video

Grave incidente stradale nel centro abitato di Taviano. Ad avere la peggio nello scontro avvenuto all’incrocio tra via Regina Margherita e via Verdi, tra una Panda e una vespa, sono stati padre e figlia di 11 anni, entrambi di Racale, che a seguito dell’impatto sono stati sbalzati violentemente sull’asfalto.

Immediata la richiesta di soccorsi alla centrale operativa del 118, lanciata da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. I sanitari intervenuti sul posto, dopo aver prestato le prime cure ai feriti, constata la gravità del quadro clinico hanno disposto per padre e figlia il ricovero in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La bambina dal pronto soccorso è stata trasferita in sala operatoria e sottoposta ad intervento per delle importanti lesioni agli organi interni. L’uomo invece ha rimediato diverse fratture agli arti.

(Nel video abbiamo preferito evitare di mostrare il momento dell'impatto tra l'auto e la moto)

I test

Il conducente dell’auto condotto al nosocomio di Gallipoli per essere sottoposto a test alcolemici e tossicologici.

Per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono al lavoro le forze dell’Ordine.