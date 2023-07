Elicottero della Marina Militare si ribalta su un lato alla stazione aeromobili di Grottaglie

Incidente alla stazione aeromobili (Maristaer) della Marina Militare di Grottaglie, in provincia di Taranto, nel pomeriggio di oggi. Un elicottero MH-90 del Quarto gruppo elicotteri, programmato per una missione di addestramento, si è ribaltato sul fianco mentre era nel parcheggio prima del decollo.

La nota del Comando

Lo rende noto il Comando marittimo sud. Nella nota viene precisato che «il ribaltamento è avvenuto nelle fasi successive alla messa in moto dei turbo-motori, per cause non ancora note. Nessuno dei membri dell'equipaggio, della squadra tecnica o altro personale è stato coinvolto nell'incidente. Sono state avviate le prime indagini per definire le cause dell'evento».