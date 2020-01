Mancano le autorizzazioni, la Polizia sequestra poligono abusivo

Ultimo aggiornamento: 12:02

Mancano le autorizzazioni previste dalla legge e per il poligono scatta il sequestro. Questo l'esito del controllo messo a segno nei giorni scorsi dalla Polizia in un terreno agricolo, situato a pochi chilometri dal centro di Taranto , adibito a poligono. Gli agenti della questura jonica, l'altro giorno, hanno bussato alla porta della frequentatissima struttura. Al momento del loro arrivo, infatti, i poliziotti hanno trovato bel otto persone impegnate ad esercitarsi nel tiro con la pistola.Gli agenti hanno constatato che il poligono era dotato di tutte le accortezze di sicurezza, ma i problemi sono nati quando il controllo è stato allargato alla documentazione amministrativa. In quelle carte, infatti, mancano le autorizzazioni. Certificati che, stando a quanto appreso, il titolare avrebbe reiteratamente richiesto senza ottenerle. L'ostacolo insormontabile sembra essere proprio la destinazione agricolo del fondo. Al termine della verifica per la struttura è scattato il sequestro mentre il titolare è stato denunciato a piede libero.