Nuova partnership Teoresi-UniSalento: una sfida per il Sud

È partita la partnership tra Teoresi e l'Università del Salento. Partiranno subito i corsi di formazione e i seminari per almeno 200 studenti tra i mille iscritti del Dipartimento di ingegneria dell'innovazione, per lo sviluppo di progetti innovativi legati a Smart Mobility e Intelligenza artificiale (AI). La nuova collaborazione tra la società e l'UniSalento si inserisce all'interno delle tematiche del Centro nazionale di mobilità, di cui entrambe fanno parte.

Gli incontri

Primi appuntamenti oggi e domani con un ciclo di lezioni su mobilità del futuro e AI applicata all'automotive.

Seguiranno altri quattro seminari sui temi più disparati: dalla smart mobility e i veicoli autonomi e connessi, all'alimentazione alternativa.

Lo scopo

L'obiettivo, come sottolineato da Teoresi, è quello di far sviluppare competenze fondamentali per il percorso professionale di ogni studente. La società collabora con 14 università sparse in tutta Italia per creare un ponte tra ricerca accademica e impresa.

La sfida

Una sfida soprattutto per il Sud Italia. Si è parlato spesso, durante il periodo della pandemia, di «south working». Questo è tra gli obiettivi di Teoresi, aprire nuove opportunità al Meridione con dei programmi per la valorizzazione dei talenti del territorio.

La società è leader internazionale d'ingegneria specializzata in tecnologia di frontiera e si impegna, con la formazione, a far nascere i lavoratori del domani. Gli studenti delle lauree triennali e magistrali in ingegneria, infatti, potranno ambire per un posto nella società come tirocinanti o per i loro progetti di tesi.

La dichiarazione

«Fermamente convinti dell'importanza strategica della sinergia università-impresa, ci lanciamo con entusiasmo nella costruzione di rapporti di fiducia e scambio proficuo con realtà innovative», ha affermato il direttore del dipartimento di ingegneria dell'innovazione dell'università salentina.