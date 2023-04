Quando arriva l’autobus? Inquadrando con la fotocamera del proprio smartphone il QR Code presente sui nuovi pannelli installati alle fermate di Kyma Mobilità in città (ce ne sono 700, entro un mese diventeranno 815), sarà possibile conoscere i tempi reali di passaggio dei mezzi.

Le novità

Con il sistema presentato dall’azienda partecipata del Comune di Taranto diventa più facile e comodo utilizzare gli autobus, perché si supera il concetto di tempo stimato d’arrivo: funzionerà anche stando comodamente a casa, semplicemente registrando il codice a 6 cifre assegnato a ciascuna delle fermate smart nell’applicazione Kyma Mobilità (scaricabile gratuitamente); a quel punto si accederà alle stesse informazioni, prima di scendere in strada (una soluzione utile soprattutto nelle zone in cui gli autobus hanno una minore frequenza).

Ma non è questa l’unica novità emersa nella conferenza stampa di ieri nella sede di via Cesare Battisti, alla presenza del presidente Alfredo Spalluto, della vice Ilaria Buonocore e del consigliere Cosimo Gigante. È online, infatti, il nuovo sito web di Kyma Mobilità (kymamobilita.it), caratterizzato da un’interfaccia intuitiva, più semplice da utilizzare, e con maggiori funzionalità dedicate agli utenti. Il tutto per migliorare l’esperienza di navigazione e fruizione. Il management aziendale ha poi lanciato l’iniziativa “La tradizione vista dal mare”: giovedì 6 aprile, con imbarco alle 23 da piazzale Democrate, si potrà assistere all’uscita della processione dell’Addolorata dalla chiesa di San Domenico a bordo della motonave di Kyma Mobilità, accompagnata dal commento di una guida esperta e dalla degustazione di prodotti tipi pasquali (costo del biglietto e info consultabili sui canali ufficiali).

A settembre sei nuovi bus

Per settembre è stata annunciata l’entrata in servizio di 6 autobus full electric: nei prossimi mesi saranno disponibili le colonnine di ricarica, che verranno collocate in alcune zone strategiche, e a quel punto il servizio sarà avviato anche nella Città vecchia, dove avrà una doppia funzione, non solo di trasporto, quindi, ma anche turistica (è prevista, conferma l’azienda, anche una linea, la 10, dedicata al centro storico, che collegherà piazzale Democrate a piazza Garibaldi).

«Stiamo rendendo più agevole l’utilizzo del mezzo pubblico in modo che i tarantini si abituino ad utilizzare sempre di più l’autobus e meno l’automobile: così riduciamo il traffico e l’inquinamento risparmiando nel contempo. Taranto con l’amministrazione Melucci va incontro alla mobilità sostenibile e Kyma Mobilità è all’altezza di questa sfida», ha detto il presidente Spalluto. Con il sistema del QR Code «il cittadino potrà sapere in tempo reale tra quanti minuti arriverà alla fermata l’autobus che sta aspettando - ha aggiunto -. Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato che ci pone all’avanguardia a livello nazionale, tra le pochissime città a disporre di un sistema simile. Sono comunque allo studio sistemi diversi per rendere disponibili le stesse informazioni anche all’utenza, come gli anziani, che ha poca dimestichezza con gli smartphone. Questa innovazione si inserisce in un percorso di trasformazione digitale da tempo intrapreso da Kyma Mobilità in particolare con il sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) che permette alla sala operativa aziendale di conoscere in qualsiasi momento l’esatta posizione di ogni autobus grazie a una centralina GPS installata sul mezzo». Infine, commentando il potenziamento online, Spalluto ha sottolineato che «ho voluto che il nuovo portale possa ricevere feedback dagli utenti in modo rapido e semplice: i loro suggerimenti e consigli sono preziosi per noi, poiché ci aiutano a migliorare il sito e ad aggiungere nuove funzionalità per soddisfare sempre di più le esigenze dei cittadini». Entro il 2023 dovrebbe essere introdotta la bigliettazione elettronica, che semplificherà l’acquisto dei biglietti, riducendo, auspica l’azienda, l’evasione tariffaria.