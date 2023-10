Meccatronica, un mercato in espansione e ricco di opportunità

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con FONDAZIONE ITS A. CUCCOVILLO BARI

Intraprendere fin da oggi un percorso formativo in questo campo apre sbocchi lavorativi importantissimi. Essendo una disciplina che negli ultimi anni ha rivoluzionato l’ingegneria e l’automazione, la meccatronica unisce meccanica, elettronica e informatica per apportare innovazione e mettere a punto soluzioni all’avanguardia capaci di automatizzare e ottimizzare compiti e procedure nei più disparati settori dell’industria: dalla produzione all’automazione, dall’automotive al ferroviario, dall’idrico al biomedicale, dai satelliti al siderurgico, e oggi anche all’agroalimentare, alla grafica, al packaging ed all’edilizia.

Un settore in crescita supportato da una formazione d’eccellenza

Disciplina in grande evoluzione e che è entrata a pieno titolo in tutti i settori dell’industria e della vita quotidiana, la meccatronica esige professionalità e competenze specifiche per poter rispondere alle più disparate esigenze del mercato attuale. Di questo è ben consapevole una realtà come la Fondazione ITS “Cuccovillo”. Primo ITS Academy del 2023 nel Sud Italia e sempre premiato dal Ministero dell’Istruzione nell’attività di Alta Formazione Professionalizzante Post-Diploma negli ambiti della Meccanica e Meccatronica, il “Cuccovillo” si impegna dal 2009 a portare in Italia un modello formativo di successo che offre ai giovani una valida alternativa ai percorsi universitari o alla ricerca immediata del posto di lavoro.

L’ITS Cuccovillo è stato, inoltre, il primo ITS Academy in Italia a realizzare corsi di “tertiary education” secondo la modalità DUALE, che consiste in percorsi formativi in aula e in azienda. Lo fa dal 2014 con Bosch, ricevendo nel 2018 il Premio di Eccellenza Duale, proseguendo poi con altre importanti realtà come Natuzzi, Magneti Marelli, Maldarizzi Group, Datalogic, AQP, Nardò Technical Center – Porsche Engineering e Acciaierie d’Italia.

Rispondere in modo trasversale e concreto alle necessità del mercato

L’impegno della Fondazione ha portato all’ideazione di corsi che non solo rispondessero alle reali necessità del mondo del lavoro, ma che fornissero agli studenti una seria preparazione tecnico-professionale specialistica, unita a competenze di base e trasversali, che li rendono appetibili al mondo delle imprese.

Dal dialogo con le realtà industriali vengono, così, progettati i percorsi formativi, capaci – come certificato dai dati del Miur – di permettere a oltre il 92% degli studenti diplomati di trovare un’occupazione nel settore dell’industria avanzata con qualifiche gratificanti e coerenti, in Puglia, ma anche fuori Regione e all’estero entro un anno dal conseguimento della specializzazione.

Il percorso fornisce agli studenti l’opportunità di imparare lavorando nelle varie aree aziendali non solo legate alla produzione ed automazione classica, ma anche alla progettazione, alla programmazione (software, plc, robot, ecc.), alla manutenzione e, soprattutto, al mondo dell’industria 4.0. Un’opportunità resa ancora più irrinunciabile dall’accesso interamente gratuito ai corsi, visto che erogati grazie ai finanziamenti con Fondi europei e approvati da Regione Puglia e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Opportunità per studenti e professionisti

Nelle prossime settimane, l’ITS “Cuccovillo” vede al via i corsi per il prossimo biennio, che va da ottobre 2023 a luglio 2025. Due anni importanti che vedono significative novità affiancarsi a percorsi consolidati e dal valore riconosciuto, per permettere agli studenti di formarsi e diventare tecnici super specializzati in settori come l’automotive, la grafica, l’agroalimentare, l’arredamento, l’edilizia, il ferroviario, protagonisti di un importante processo di informatizzazione e robotizzazione.

L’offerta si rivolge a giovani studenti e professionisti del settore che desiderano acquisire competenze di altissimo livello e sviluppare una carriera di successo in ambito tecnologico, per un’offerta formativa in continua evoluzione e capace di intercettare le necessità del mondo imprenditoriale per progettare nuovi corsi e specializzazioni in grado di formare figure professionali richieste e necessarie al tessuto industriale di riferimento.

Nuovi corsi in partenza

Il nuovo biennio presenta, così, un’offerta formativa che mira a incrementare la presenza delle ragazze nel settore e comprende oltre 18 corsi altamente formativi, che spaziano da quello Tecnologo meccatronico per la Gestione dei Processi Produttivi a quello in High Technician BarI4.0, passando per quello Tecnico Meccatronico della Manutenzione, Service & Retail del Settore Automotive e quello in Advanced Industrial 4.0 Designer e molti altri ancora.

Sette le novità assolute del 2023: nella sede di Bari Tecnologo Meccatronico per le Arti Grafiche ed il Packaging, Tecnologo Meccatronico per la Gestione e Manutenzione degli Impianti di Confezionamento in ambito Agroalimentare, Additive Manufacturing Specialist; nella nuova sede di Lecce, invece, Tecnico Meccatronico per Gestione e Manutenzione degli Impianti Industriali e, Tecnico Meccatronico per la Sperimentazione & Sviluppo nel Settore Automotive con il Nardò Technical Center. All’interno del Sistema Casa, il corso di Digital Construction Specialist per il settore Edile e Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il Settore Arredamento.

Un’offerta su tutto il territorio

Con sedi sull’intero territorio regionale, l’ITS “Cuccovillo” opera a Bari, Brindisi, Altamura, BAT, Lecce e, presto anche a Foggia. Tra le importanti novità anche la sottoscrizione di un protocollo condiviso con la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Bari per la realizzazione di ampi laboratori innovativi che, grazie ai finanziamenti del PNRR, renderanno la sede di Bari un importante Polo Tecnologico a servizio del Territorio. Altri laboratori saranno realizzati nell’area sud e nord della regione per soddisfare le esigenze di tutte le sedi dei nostri corsi.

Per maggiori informazioni, conoscere l’intera offerta formativa e le opportunità uniche offerte da ITS Academy “A. Cuccovillo”, ma anche per consultare i bandi di selezione e candidarsi è possibile consultare il sito Internet www.itsmeccatronicapuglia.it.