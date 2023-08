Con l'auto contro un albero: due feriti. Il conducente dell'auto estratto dai vigili del fuoco

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16, a Nardò, in via Cagnano Grande. Una Fiat Stilo è uscita di strada e ha impattato contro un albero. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente che era rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo è stato condotto al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso.

Due feriti

Con lui c'era anche un passeggero, che ha riportato ferite non gravi. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.