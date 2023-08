Incidente ferroviario all'alba: treno colpisce un'auto, circolazione sospesa

Incidente ferroviario questa mattina a Erchie, all'altezza del passaggio a livello per Manduria.

Il treno ha infatto colpito un'autovettura. L'intervento dei vigili del fuoco è stato chiesto attorno alle 7.20 e la circolazione ferroviaria è stata interrotta lungo tutta la linea.

Le indagini



Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118. i primi hanno avviato le indagini per comprendere le cause di quella che solo per un caso fortuito non si è trasformata in tragedia.

Il conducente dell'auto, infatti, è rimasto miracolosamente illeso.