Mega rissa in piazza a Porto Cesareo, commercianti esasperati

Mega rissa in piazza a Porto Cesareo, ma ora i commercianti sono esasperati: così scappano i clienti.

Ennesimo episodio

Ancora una rissa che diventa un tutti contro tutti pauroso. Ancora pugni, calci, schiaffi ed urla, che scatenano il panico ovunque, e fanno scappare i clienti, soprattutto turisti e villeggianti, che abbandonano tavoli di bar e ristoranti della centrale piazza Nazario Sauro, cuore di Porto Cesareo, tra lo stupore e la rabbia dei commercianti che per l’ennesimo fine settimana si trovano di fronte ad uno spettacolo indecoroso.

Ancora una volta le strade del centro, domenica scorsa (12 giugno) si sono trasformate in teatro di tafferugli. Intorno alle 23 alcuni giovani sono passati dalle offese ai fatti sotto gli occhi atterriti di centinaia di famiglie e bambini. Un parapiglia improvviso che è diventato sempre più grande con comitive di giovani, a cui si sono aggiunti anche degli adulti, che se le sono date di santa ragione senza esclusione di colpi per oltre un quarto d’ora.

I commercianti stanchi degli episodi di violenza



E in città all’indomani dell’ennesimo episodio di violenze, cresce l’allarme. A lanciarlo sono gran parte degli imprenditori turistici, commercianti, ristoratori ed albergatori che chiedono a gran voce maggiore sicurezza alle istituzioni e alle forze dell’ordine. «Mi sento, ci sentiamo prigionieri nelle nostre attività con i clienti impauriti che scappano e che promettono di non tornare - racconta a nome degli esercenti di Piazza Nazario Sauro, Raffaele Durante proprietario dello storico hotel/ristobar Miramare -. Quello che si vede da un po’ di tempo in questa piazza all’uscita dei party, ha davvero dell’incredibile e soprattutto dell’insopportabile per una comunità civile come la nostra, scelta da sempre dalle famiglie per passare le vacanze estiva. Continue risse tra giovani e giovanissimi che sembrano invasati. Gestiamo praticamente da sempre questa attività, noi come tanti altri colleghi - conclude - e non possiamo non evidenziare che negli ultimi anni c’è stato un declino pazzesco in tema di ordine pubblico e sicurezza. Personalmente ho fatto presente la situazione a tutte le istituzioni interessate ma mi sembra che non ci sia la volontà di cambiare questa situazione. I giovani devono divertirsi anche a Porto Cesareo ed i locali devono funzionare, ma non bisogna finire ogni santa notte con risse e scazzottate. Per favore chi di competenza intervenga ed applichi i giusti rimedi».

Intanto oggi si è svolto in prefettura a Lecce il piano di sicurezza per l'estate. E la sindaca di Porto Cesareo Silvia Tarantino ha annunciato l'arrivo di rinforzi tra le forze dell'ordine a pattugliare e monitorare il territorio.

