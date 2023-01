Il progetto per la riqualificazione di via Manzoni a Bari deve partire al più presto. È quanto chiedono i commercianti e alcuni cittadini del quartiere, riunitisi giovedì sera per discuterne. L’intenzione è chiedere un incontro all’amministrazione comunale per comprendere i tempi per la realizzazione del progetto e l’avvio della pedonalizzazione sperimentale che, almeno all’inizio, riguarderà solo tre isolati quelli da via Putignani a via Nicolai. «Vogliamo chiedere un incontro con l’amministrazione comunale – spiega Teresa Lucamante, presidente dell’associazione “Commercianti di via Manzoni e dintorni” - Il discorso sulla riqualificazione è partito da tempo. Vogliamo capire come mai ci siamo un po’ fermati. Questa strada non può più stare in queste condizioni».

All’incontro erano presenti non solo i commercianti della zona, ma anche alcuni residenti e persone che hanno strutture di ricezione alberghiere in zona. «La strada bella piace a tutti, non solo a noi commercianti che diamo luce alla città – aggiunge Lucamante -. I residenti, comunque, ci ringraziano, perché grazie ai negozi hanno una vita migliore e i servizi. L’amministrazione sa che non è bello avere nel centro della città una via che è diventata un vero deserto. Vogliamo far rifiorire questo deserto».

La sperimentazione

La sperimentazione della pedonalizzazione sarebbe dovuta partire in questo mese di gennaio, ma al momento non si sa quando verrà realizzata, anche se l’assessore Galasso ha garantito che si sta lavorando in questa direzione. «Noi amiamo la nostra strada e i dintorni, siamo molti negozi storici – sottolinea Lucamante -, ma amiamo i giovani e vogliano che ci sia un futuro. Vogliamo mettere in moto delle idee che possano creare un futuro ai giovani, consegnando loro una strada già avviata. So che ci sono negoziante e residenti che sono d’accordo con la pedonalizzazione, e altri che non lo sono. Per questo motivo credo si sia optato per una sperimentazione parziale almeno all’inizio».

«Sogno una via Manzoni che diventa il salotto della città – conclude -, non voglio la strada del passeggio caotico, una strada dove ci sia in un certo senso gente più di nicchia. Una strada illuminata, bella, completamente rinnovata, ripavimentata, con le panchine, gli alberi, gli incentivi per i negozi. Mi sono stancata di sentire la gente parlare di questa zona come di una zona degradata. Ci vuole solo un po’ di buona volontà, e lavorare in squadra. Ma ora è giunto il momento che la macchina venga messa in moto. Per il bene del territorio e della nostra comunità».

Un progetto che risale ad anni fa

Del progetto della riqualificazione di via Manzoni si parla da anni, e nel 2020 era stato inserito negli interventi previsti da Bari Open Space. Nei prossimi mesi, intanto, su proposta della stessa associazione, verrà anche realizzato un murales, sulle mura dell’asilo Bonvino, proprio in via Manzoni. A realizzarlo l’artista romana Alessandra Carloni. L’opera di street art sarà patrocinata da Confcommercio, dall’associazione “Commercianti di via Manzoni e dintorni” e dal Comune. I permessi sono già stati accordati, si attende solo il bel tempo per poterlo realizzare. L’ipotesi è di effettuare il lavoro a maggio. Sarà «un regalo alla città», e a via Manzoni in attesa che la riqualificazione la renda una nuova via fatta non solo di negozi e servizi, ma anche di cultura.