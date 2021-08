Porto Cesareo, rissa tra due gruppi di giovani. Un turista 21enne finisce in ospedale

Ferragosto con scazzottata a Porto Cesareo. Protagonisti di una complicata litigata , due gruppi di giovani che si sono presi a calci e pugni. Ad avere la peggio un turista lombardo, a cui un diretto ha fatto saltare un dente e procurato ferite lacero contuse costategli il ricovero in ospedale.

La rissa tra i gruppi di giovani

Secondo le prime ricostruzioni, erano da poco passate le tre e mezzo quando, su una spiaggia, il malcapitato lombardo, un 21enne residente a Casano d’Adda, in provincia di Milano, è stato ferito nel corso di una violenta lite scoppiata per futili motivi tra due gruppi di turisti.

Dopo i pugni, l'intervento dei sanitari e la decisione del trasferimento del giovane presso l’ospedale “San Giuseppe” di Copertino. Per lui, la perdita di dente ed un trauma facciale con diverse ferite lacero contuse e otto giorni di prognosi. Sul posto sono poi giunti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina per fare chiarezza sull’accaduto. Uno dei partecipanti è stato identificato dai militari: potrebbe essere l’autore del violento episodio. Per lui al momento non sarebbe scattato alcun provvedimento; gli inquirenti lavorano per individuare anche tutti gli altri partecipanti alla rissa.