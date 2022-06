Estate sicura nelle località turistiche, vertice in prefettura. E arrivano i rinforzi per le forze dell'ordine

Ventisei unità in più a disposizione delle forze dell’ordine, che saranno dislocate a seconda delle esigenze, e maggiori controlli per garantire un’estate serena e sicura a turisti e residenti, anche a fronte della ripartenza di eventi, concerti, feste patronali e sagre. E’ il quadro sulla sicurezza estiva in Salento, con particolare riguardo ai comuni di Lecce, Gallipoli, Otranto e Porto Cesareo, presentato questa mattina dal Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, in apertura della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi nel Salone degli Specchi in Prefettura. Alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto di Gallipoli, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e dei sindaci interessati, sono stati affrontati i temi di maggiore evidenza per il regolare svolgimento della stagione nelle diverse località e delle numerose manifestazioni e spettacoli programmati con attenzione alla vivibilità dei luoghi e alle istanze di cittadini e vacanzieri.

Il prefetto Trio



“Saranno attuati controlli elettivi e costanti da parte delle Forze delI’Ordine grazie al consistente numero di rinforzi assicurati dal Ministero dell’interno per l’intero periodo – ha detto il Prefetto Trio - e che verranno modulati con ordinanze del Questore in relazione ai numerosi concerti e mie esigenze delle diverse località. Infatti l’approccio al tema della sicurezza in una stagione che vede l’intero Salento meta di consistenti flussi turistici, sarà unitario e capace di guardare al territorio provinciale in una prospettiva di reale sicurezza integrata”. Controlli a tappeto anche lungo le strade, per evitare incidenti e tragedie.

I problemi da affrontare

Nel corso del comitato, sono stati affrontati problemi peculiari di ciascuna località turistica, con particolare attenzione ai temi più rilevanti, come i limiti orari per la diffusione della musica all'aperto, il rispetto delle norme sull'occupazione del suolo pubblico, i parcheggi estivi e l'abusivismo commerciale. Il prefetto Trio ha invitato i sindaci a rinnovare con proprie ordinanze i contenuti dei vari regolamentio e a farsi da tramite con gli operatori, invitandoli al puntuale rispetto delle regole.

Tra le tante problematiche trattate e che saranno oggetto di particolare attenzione delle Polizie Locali, in termini di prevenzione e contrasto di ogni abuso, sono state individuate le situazioni di affollamento nelle abitazioni locate ai turisti. “Anche quest’anno – ha aggiunto Trio - tali criticità potranno essere oggetto di puntuali servizi pianificati a cura della Guardia di Finanza, come pure gli abusivismi commerciali”.