Corri a Lecce, stasera l'edizione "Sotto le stelle": sei chilometri a spasso nel centro storico. La viabilità

Corri a Lecce Sotto le stelle: questa sera dalle 20 la sesta edizione della gara non competitiva per le strade del centro storico della città.

​Iscrizioni (6 euro) ancora aperte (fino a poco prima della partenza) presso la Pizzeria La Fontanina - via Rudiae, 17; Hotel Arryvo - via Adua, 24 e ​Sport Leader - via Archita da Taranto, 33. La gara di corsa si svolgerà su un circuito di 6 km e 300 metri, tutto nel centro storico. Gli atleti avranno un folto pubblico a seguirli, che potrà approfittare dei tanti ristoranti presenti nelle vie del centro. Questo evento è particolarmente importante in quanto racchiude la voglia di sport e di amicizia che sono il motore pulsante dell'associazione sportiva che lo organizza.

Ecco come cambia la viabilità:

In occasione della VI edizione “CORRI A LECCE SOTTO LE STELLE” Primo Memorial Davide Monaco, dalle 19 alle 23 del 15 giugno:

• DIVIETO DI FERMATA con rimozione forzata sul lato sinistro lungo la Via Adua, lato sinistro, da Piazza A. Rizzo a Porta Rudiae, ivi compreso il tratto del Piazzale ex Arena Aurora prospiciente le mura;

• DIVIETO DI TRANSITO in Piazza A.Rizzo, limitatamente alla corsia prospiciente l'Arco di trionfo;

dalle ore 19,45 alle ore 23,00 e, comunque, sino al completamento della manifestazione:

• la SOSPENSIONE della CIRCOLAZIONE VEICOLARE lungo le strade di cui in premessa interessate dal percorso gara ivi compresi i tratti delle strade sfocianti sulle stessa;

• DIVIETO DI ACCESSO:

- su Piazza A.Rizzo, dal Viale dell'Universita';

- su Via P.Palumbo, dal Viale dell' Universita';

- su Via E. de Giorgi, dal Viale dell' Universita';

- su via Adua, dal Viale dell' Universita';

- su Via Augustoo imperatore, da Ptta V.Emanuele;

- su Via Arcivescovo Petronelli, da Via degli Ammirati;

- su Via Marco Basseo con Via V. Morelli,

- su Via Personè con Via Marco Basseo;

• DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE lungo la corsia di Piazza G. Rizzo, nel tratto compreso tra Corte Licci e Viale F. Calasso.

Sono esclusi dai suddetti provvedimenti, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i mezzi di

emergenza e di pronto intervento, dei medici in servizio di guardia medica e di quelli per visite domiciliari urgenti.

