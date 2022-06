Ladri in casa e inseguimento in tangenziale: è caccia alla Bmw grigia

Ladri in casa a Monteroni: furto messo a segno. Si cerca una Bmw grigia.

L'allarme alle 22

Poco prima delle 22 di ieri è scattato l'allarme di una privata abitazione di martiri di via Fani, a Monteroni, collegato con la centrale operativa della Ggs Velialpol. Immediatamente sul posto è arrivata una pattuglia che ha colto sul fatto i ladri. Due uomini, con il volto travisato, all'arrivo dei vigilanbti si sono dati alla fuga: hanno scavalcato il recinti e sono saliti a bordo di una Bmw grigia, facendo perdere le proprie tracce.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, ripartono le ricerche delle due donne scomparse. Elicottero... SURBO Ladri di notte nella ditta di marmi, rubato un camion con la gru

Fuga e inseguimento

La pattuglia ha immediatamente avvisato i carabinieri, fornendo la posizione dell'auto, e si è lanciata all'inseguimento, finendo però per perdere le tracce della Bmw sulla tangenziale di Lecce, all’altezza dello svincolo Novoli/Trepuzzi. Nel frattempo, la proprietario a seguito di un controllo in casa ha riscontrato come fosse stata forzata una porta dalla quale i due malviventi si sono introdotti all’interno dell'abitazione. La stanza dal letto era stata messa a soqquadro e sono stati portati via alcuni oggetti.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.